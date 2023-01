Vier inbraken vastgesteld op een nacht in zelfde wijk

In de Kasteelwijk in Adinkerke werd er in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken in vier woningen. De politie kreeg eerst de melding van een poging woninginbraak.

Ter plaatse vernam de politie dat er in dezelfde wijk nog 3 gelijkaardige feiten werden gepleegd. Uit één woning werd een kleine geldsom ontvreemd uit een handtas in de woonkamer. In de drie andere woningen werd op het eerste zicht niets ontvreemd. Bij de feiten werd door een onbekende telkens ofwel het cilinderslot uit de achterdeur afgebroken of werd het slot doorboord. De politie onderzoekt de feiten. (JH)