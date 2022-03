De onderzoeksrechter heeft vier Georgiërs (geboren in 1992, 1996, 1998 en 1999) aangehouden voor een winkeldiefstal bij OKay in Tielt en voor bendevorming.

De feiten dateren van 17 februari. Het geseinde voertuig met vier inzittenden werd woensdagnamiddag onderschept. In de koffer werden gestolen spullen aangetroffen, zoals koffie en sterke drank.