VIDEO Twee minderjarigen plegen drie inbraken in centrum van Izegem: politie rekent hen nog zelfde nacht in

In de nacht van dinsdag 10 op woensdag 11 mei trokken twee minderjarigen op rooftocht doorheen het stadscentrum van Izegem. De politie kon hen kort na de feiten oppakken.

Twee minderjarige jongens sloegen hun slag bij onder andere Apotheek De Cock op de Grote Markt van Izegem en de kapperszaak Bodrum in de Gentsestraat. De feiten vonden plaats tussen 2 en 3 uur ‘s nachts. Ze gingen bijzonder driest te werk.

“Met de sokkel van een tijdelijk verkeersbord hebben ze onze glazen deur ingegooid”, reageert Caroline De Cock. “Ze baanden zich meteen een weg naar de kassa en namen die mee. Ze waren duidelijk op zoek naar cash, want onze medicijnvoorraad lieten ze ongemoeid.”



De politiezone Riho kon de twee jonge inbrekers nog diezelfde nacht inrekenen. “Ondertussen zijn ze voorgeleid bij de jeugdrechter”, stelt Lies De Bondt van het parket West-Vlaanderen. “De camerabeelden van de betrokken zaken en de openbare bewakingscamera’s speelden daar een belangrijke rol in. Bij twee handelszaken slaagden ze erin binnen te dringen, de derde poging draaide op een sisser uit.”

De dieven sloegen onder andere toe in Apotheek De Cock op de Grote Markt en kapperszaak Bodrum in de Gentsestraat. © Frank Meurisse

Apothekeres Caroline De Cock bevestigt. “De politie verwittigde ons kort na de inbraak, wij hebben onze beelden meteen ter beschikking gesteld. Hier werd uitstekend werk geleverd, maar jammer genoeg is de materiële schade substantieel. Dit is de eerste inbraak in onze zaak, een fijn gevoel is het niet.”