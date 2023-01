Verwarde dievegge op heterdaad betrapt na diefstal van drie flesjes bier

Afgelopen zondag kon de politie van zone Midow een verwarde vrouw op heterdaad betrappen na een diefstal in een tuinhuis. De buit – drie flesjes bier – werd meteen teruggegeven. “De vrouw in kwestie kwam al regelmatig met ons in aanraking. Hopelijk krijgt ze in de rechtbank een sanctie, maar vooral de juiste begeleiding”, klinkt het bij Midow.

De feiten dateren van zondag 8 januari en vonden plaats in Oostrozebeke. Gezien de geringe buit van haar diefstal en omdat ze die meteen teruggaf, besloot de politie om de vrouw niet te arresteren. “Ze is al veelvuldig gekend bij ons voor winkeldiefstallen”, zegt de politie. “Nu was de diefstal iets gewaagder, maar er was nog steeds geen braak. Aan de basis liggen vooral heel wat sociale problemen, mogelijk ook een alcoholprobleem of een vorm van kleptomanie. Dat flakkert soms op, het kan zijn dat we haar maanden niet tegenkomen en dan weer meerdere keren op een week.”

Na een verhoor mocht de vrouw terug beschikken. “Ze kon bij iemand terecht die wat over haar zou waken. Ze zal zich sowieso nog voor een rechter moeten verantwoorden. Dan krijgt ze hopelijk een sanctie en vooral wat hulpverlening.” (JF)