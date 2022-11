Verschillende verdachten van winkeldiefstallen gevat in Oostende

De recherche van Politie Oostende kon verschillende verdachten van winkeldiefstallen vatten. Hun dossiers liggen nu bij het parket.

Op één en dezelfde dag konden rechercheurs met steun van de interventiepolitie tijdens een korte gecoördineerde actie drie verdachten van verschillende feiten strikken. Een 41-jarige man werd op heterdaad betrapt toen hij in een supermarkt in de Langestraat een fles alcohol wou stelen. Een proces-verbaal was het gevolg.

Nog in het stadscentrum controleerde de politie een 22-jarige man die zich verdacht gedroeg. Bleek dat hij geseind stond in een dossier diefstallen in Brugge. Bovendien had de man vals geld bij zich en verbleef hij illegaal in het land. De twintiger werd ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken.

Tot slot kon de politie nog een 37-jarige man inrekenen nadat hij op heterdaad werd betrapt bij het stelen van een fles drank in een winkel in de Kapellestraat. De betrokkene kwam de afgelopen maanden in beeld bij verschillende soortgelijke feiten sinds juli en zorgde hierbij telkens voor overlast. Het openbaar ministerie besliste om de verdachte voor te leiden voor de onderzoeksrechter, die intussen de aanhouding bevestigde.

Bovenstaande actie vond plaats op zaterdag 5 november. In het belang van het onderzoek wordt nu pas over de feiten gecommuniceerd. Politie Oostende onderstreept de grote waarde van aangifte in geval van diefstal. Ook mogen de politiediensten steeds gecontacteerd worden wanneer inwoners of zaakvoerders verdachte gedragingen opmerken.