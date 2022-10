Verdachten van autobeschadigingen, diefstal en inbraken in caravans opgepakt in Bredene

De politie van Bredene/De Haan heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag twee verdachten van auto-inbraken en -beschadigingen opgepakt te Bredene.

Omstreeks 0.30 uur werd de politie ervan verwittigd dat mannen aan de deurklinken van auto’s trokken in de Golfstraat te Bredene. De politie stelde ter plaatse vast dat er verschillende voertuigen beschadigd waren in de Golfstraat en Brusselstraat. Uit een voertuig waren zaken gestolen en er was een brandblusser in leeggespoten. Het gaat om een 10-tal feiten. De politie kon snel twee verdachte mannen oppakken in de buurt, een 20-jarige uit Liedekerke en een 18-jarige uit Ternat.

Diezelfde nacht betrapte de politie rond 2 uur ook een persoon op heterdaad die ingebroken had in een caravan op camping Astrid in de Koningin Astridlaan te Bredene. Uit onderzoek bleek dat de man, een 22-jarige uit Aarlen, ook nog ingebroken had in drie andere caravans op dezelfde camping. Hij stal er tv-toestellen en een bluetoothspeaker.

Allen mannen werden zondag voorgeleid bij de onderzoeksrechter te Brugge en werden aangehouden. In beide dossiers wordt verder onderzoek gevoerd, o.a. om na te gaan voor welke andere feiten deze personen in aanmerking komen. De politie vraagt iedereen die verdachte gedragingen opmerkt om dit steeds onmiddellijk te melden via het nummer 101.