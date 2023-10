Verdachten die opgepakt werden voor diefstal van halsketting op tram pleegden na vrijlating meteen ook feiten in restaurant

Zondag werd een man (geboren in 1947) op de kusttram tussen Raversijde en Middelkerke van zijn halsketting beroofd. Drie van de vier verdachten konden ingerekend worden, zo laat het parket weten.

De verdachte die de ketting van de hals van het slachtoffer zou getrokken hebben, werd door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van diefstal met geweld.

De twee anderen mochten zondag in eerste instantie beschikken, maar gingen bijna onmiddellijk daarna in een restaurant in Middelkerke aan de haal met een handtas.

Het duo beweerde nog minderjarig te zijn, maar een botscan heeft het tegendeel uitgewezen. Ondertussen werden ze door de onderzoeksrechter voor beide feiten aangehouden.