Verdachte van verschillende diefstallen in auto’s aan station Adinkerke opgepakt

De politie kon dinsdagmiddag een man oppakken die ervan verdacht wordt ingebroken te hebben in verschillende voertuigen aan het station van Adinkerke. Dat gebeurde na een achtervolging door de politie en de hulp van alerte omstaanders. Een tweede verdachte kon ontkomen.

De politie werd er dinsdag in de namiddag van verwittigd dat twee mannen de ruiten insloegen van verschillende voertuigen aan het station van Adinkerke. Uit de wagens werd onder meer een bankkaart, een sporttas en een handtas gestolen. De politie ging meteen ter plaatse. “Terwijl één van de slachtoffers ons aantoonde dat de gestolen bankkaart werd gebruikt voor contactloze verrichtingen in verschillende handelszaken in De Panne, werd nog een inbraak in een voertuig vastgesteld”, zegt Hélène Ingels van politie Westkust.

Achtervolging

“Oplettende getuigen noteerden de uiterlijke kenmerken van twee vluchtende mannen. Tijdens de zoektocht naar de twee verdachten, merkte een politiepatrouille een man op die aan de omschrijving voldeed. Terwijl ons politieteam de man wou staande houden, zette hij het op een lopen en vluchtte hij een achtertuin in waarop onze ploeg hem uit het oog verloor. Bevraagde omstaanders deelden mee dat de verdachte zich richting de tramhalte begaf, een andere patrouilleploeg zag de man op de tram stappen. Onmiddellijk begaven onze ploegen zich naar de eerstvolgende tramhalte waarop ze de man op de tram aantroffen en arresteerden. Op de man werd een deel van de gestolen goederen aangetroffen.”

Het parket van Veurne, vorderde een gerechtelijk onderzoek. De onderzoeksrechter besliste om de man verder aan te houden. Hij verschijnt eerstdaags voor de raadkamer. (JH)