Verdachte van reeks inbraken in voertuigen in Kortrijk aangehouden: getuigenissen en camerabeelden brengen meer dan 10 feiten aan het licht

Op zaterdagavond 9 december kon de politiezone Vlas ter hoogte van het Sint-Jansplein in Kortrijk een man oppakken die eerder op de avond in een tiental voertuigen had ingebroken.

Die avond, rond 23.40 uur, verwittigde een alerte getuige de politie nadat hij een man had zien inbreken in een auto in de Pieter De Conincklaan. De dader deed dit door achteraan het zijraam van de auto in te slaan.

De politiediensten waren snel ter plaatse, want zij waren die avond extra op hun hoede en op de uitkijk nadat al eerdere meldingen waren binnengekomen van bestuurders die het slachtoffer waren van een inbraak in hun auto, ook telkens door ruitverbrijzeling.

Meer dan tien feiten

De man kon zonder problemen opgepakt en overgebracht worden naar het commissariaat voor verder onderzoek. Op basis van getuigenissen, de meldingen van eerdere slachtoffers en de analyse van de camerabeelden uit de Kortrijkse binnenstad, kon de verdachte gelinkt worden aan een hele reeks van auto-inbraken die zaterdag.

De man, die geen onbekende is bij politie en justitie, had in een tiental auto’s proberen in te breken, dit onder meer op volgende locaties: Nelson Mandelaplein, Meersstraat, Conservatoriumplein, President Rooseveltplein, Heilige Geeststraat, Stompaertshoek, Romeinselaan, Pluimstraat, Guldensporenlaan, Pieter De Conincklaan.

De gestolen zaken waren onder andere een mobiele GPS, een bankkaart, een muziekbox – en oortjes, cosmetica, een zonnebril, … kortom, alles wat zichtbaar, van enige waarde was en gemakkelijk kon meegenomen worden.

Aangehouden

De verdachte had ook een kleine noodhamer bij zich waarmee hij telkens de zijruit van de getroffen auto’s vrij gemakkelijk kon verbrijzelen. De man is meerderjarig en woont in Kortrijk. Hij werd ondertussen voor de onderzoeksrechter geleid, die besliste om hem verder aan te houden en te laten overbrengen naar de gevangenis.

Preventietip ter herinnering

“In deze kerst- en eindejaarsperiode, met ook de start van de koopzondagen, komt er extra veel volk met de auto naar de stad. De politiezone Vlas roept nogmaals op om zeker geen dure of waardevolle zaken zichtbaar in de auto te laten liggen. Kan je je spullen niet uit het zicht leggen in je auto, neem ze dan mee of laat ze gewoon thuis. In deze sfeervolle periode zijn er jammer genoeg mensen met minder goede bedoelingen op pad”, klinkt het bij de politiezone.