Verdachte van reeks inbraken in Kuurne, Heule en Kortrijk zit in de cel

Op zondag 7 januari kon de politiezone VLAS een inbreker oppakken nadat hij die ochtend en ook de dagen ervoor ingebroken had in tal van gebouwen in vooral Kuurne, maar ook in Heule en Kortrijk.

De man wordt verdacht van een hele reeks recente inbraken en diefstallen, allemaal gepleegde sinds 1 januari: inbraak in de Pienterschool in Kuurne, inbraak in het onthaal van de sporthal/zwembad in Kuurne, openbreken offerblok in de kerk van Heule, inbraak in de kerk van Sente, inbraak in de kapel op de Warande in Heule, inbraak een kapelletje in Groenestraat in Kortrijk, diefstal van een elektrische fiets in Kuurne, diefstal uit de kleedkamers tijdens een voetbaltornooi in Kuurne, diefstal op een bouwwerf in Kortrijk… Bij alle inbraken werd telkens heel veel schade aangericht.

Persoonsbeschrijving

Tijdens de inbraak in de kerk van Sente op zondagmorgen 7 januari werd de verdachte op heterdaad betrapt. Door een goede persoonsbeschrijving door de getuigen kwam de politie een verdachte op het spoor. De meerderjarige verdachte man kon in de loop van die zondag door de PZ VLAS opgepakt worden ter hoogte van zijn woning in Kuurne.

Het verder onderzoek dat momenteel loopt zal moeten duidelijk maken aan hoeveel inbraken, diefstallen en andere feiten hij kan gelinkt worden. De speurders zullen hierbij ook gebruik kunnen maken van beschikbare camerabeelden uit Kortrijk en Kuurne.

De man verscheen vandaag voor de onderzoeksrechter in Kortrijk, die besliste om hem verder aan te houden en te laten overbrengen naar de gevangenis.