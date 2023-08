Verdachte van diefstal uit auto van marktkraamster in Bredene aangehouden

De diefstal deed zich afgelopen dinsdag, iets na de middag, voor op de wekelijkse markt van Bredene. Ondertussen werd de verachte wel al aangehouden.

“Een marktkraamster was er net aan het opkramen en haar lichte vrachtauto aan het laden. Maar terwijl ze daarmee bezig was, werd haar heuptasje met onder andere bankkaarten gestolen”, klinkt het bij de politie van Bredene.

Al snel zag de dame dat er met een van haar bankkaarten ondertussen al een transactie was uitgevoerd in een winkel iets verderop. De politie kon op de camerabewaking van de winkel de man goed zien en kon snel een identiteit achterhalen. Donderdag kon de man uiteindelijk opgepakt worden. “Het gaat om een 47-jarige man met Algerijnse nationaliteit, die illegaal in ons land verblijft”, aldus de politie.

Vrijdagnamiddag werd de man voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge, die de man heeft aangehouden. De politie zet ondertussen het onderzoek verder.