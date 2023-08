Verdachte van diefstal in Oostendse meubelzaak gevat

Politie Oostende wist de verdachte te strikken van een reeks diefstallen van kunstwerken, waaronder enkele in Oostende.

Eind juli werd in een meubel- en interieurzaak een kunstwerk gestolen. Dezelfde winkel was ook het slachtoffer van een gelijkaardige diefstal eind november vorig jaar. “De verdachte kwam in beeld bij soortgelijke feiten in Brugge en Knokke-Heist”, klinkt het bij de politie van Oostende.

Verder onderzoek tijdens de aangifte van diefstallen bij de politie van Oostende én onderzoekswerk nadien brachten een verdachte in beeld. “We konden op relatief korte tijd verschillende gelijkaardige diefstallen in de provincie koppelen aan een verdachte, een 53-jarige man uit Waasmunster”, aldus nog de politie.

Tijdens een huiszoeking in samenwerking met politiezone Hamme/Waasmunster werden verschillende kostbare kunstvoorwerpen teruggevonden. De verdachte werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter en onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Politie Oostende voert samen met het parket van West-Vlaanderen verder onderzoek. Ondertussen zijn verschillende slachtoffers terug in het bezit gesteld van hun gestolen kunst, ook de handelszaak in Oostende.