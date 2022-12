Verdachte opgepakt na diefstal van werkmateriaal uit bestelwagen in De Haan

Zaterdag rond de middag werd een diefstal gepleegd van werkmateriaal uit een bestelwagen in De Haan. Intussen werd een 40-jarige verdachte uit Brugge opgepakt.

Werklui waren pas binnen in een woning aan de Heidelaan in de wijk Vosseslag, terwijl hun voertuig op de berm ervoor stond met de klapdeuren van de laadruimte open. Op een bepaald moment nam een voorbijganger ongegeneerd een schroefmachine en een slijpschijf weg uit de laadruimte en ging ermee vandoor.

Dat was echter buiten het waakzame oog van een politieambtenaar van de PZ Bredene/De Haan gerekend, die dit zag gebeuren en aanvoelde dat dit niet klopte. De politieman, niet op dienst en in burger, zette de achtervolging in en kon de man bij de kraag vatten. Even later kon hij hem overdragen aan zijn opgeroepen collega’s.

De verdachte, een 40-jarige Bruggeling die geen onbekende is voor gerecht en politie, werd zondag voorgeleid bij de Onderzoeksrechter te Brugge en werd aangehouden.