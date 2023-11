Verdachte aangehouden voor mislukte overval op Brugse juwelier

In het onderzoek naar de mislukte gewapende overval op een Brugse juwelierszaak is een 41-jarige man uit Kortemark aangehouden door de Brugse onderzoeksrechter. Dat meldt het parket van West-Vlaanderen, afdeling Brugge. De overvaller moest zaterdagmiddag zonder buit afdruipen.

De feiten speelden zich zaterdag rond 12.50 uur af in de Zuidzandstraat in het centrum van Brugge. Juwelierszaak Versato werd overvallen door een man die zich met een elektrische step verplaatste. Onder bedreiging van een vuurwapen eiste de verdachte dure juwelen. Op een bepaald moment kon de overvaller echter zonder buit buitengewerkt worden door het slachtoffer. Bij het incident vielen geen gewonden.

Aangehouden

De overvaller wist in eerste instantie de benen te nemen, maar kon zaterdagavond al gearresteerd worden in Brugge. De 41-jarige man uit Kortemark werd vervolgens door de Brugse afdeling van het parket West-Vlaanderen voorgeleid bij de Brugse onderzoeksrechter. Die besliste zondag om hem aan te houden op verdenking van gewapende poging tot afpersing en van inbreuken op de wapenwet. De Brugse raadkamer zal vrijdag oordelen of de veertiger al dan niet langer in de gevangenis moet blijven.