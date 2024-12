Veertiger uit Oostende krijgt 24 maanden cel voor evenveel diefstallen, slachtoffer hielp dader klissen

Een 46-jarige Oostendenaar heeft voor de Brugse rechtbank 24 maanden effectieve celstraf gekregen voor 24 diefstallen. Frederik L. viseerde vooral supermarkten, maar stal samen met twee kompanen ook een elektrische step.

Tussen 17 april tot 17 september pleegde L. liefst 23 winkeldiefstallen. Bij Colruyt in Oostende maakte hij tabak en sterkedrank buit. Ook bij Colruyt in Middelkerke en Spar in Bredene sloeg hij toe. Naar eigen zeggen verkocht de veertiger de buit steeds door.

Op 23 september ging L. samen met kompanen Els D. (56) en Lucien D. (36) met een elektrische step aan de haal ter hoogte van een kledingzaak in de Jozef II-straat in Oostende. Het slachtoffer vroeg in de winkel de camerabeelden op en kreeg onderweg naar de politie twee verdachten in het vizier.

De jonge vrouw bleef de verdachten volgen tot de politie Frederik L. en Els D. kon inrekenen. “Zij mag gerust solliciteren bij de politie”, loofde de procureur haar doortastende optreden. Verder onderzoek wees ook op de betrokkenheid van Lucien D.

Op het proces kwamen Frederik L. en Lucien D. niet opdagen. De advocaat van Els D. stelde dat zij de twee anderen leerde kennen in de daklozenopvang. Ze ontkende haar aandeel en beweerde dat ze met L. en D. aan het praten was, toen ze de step aan het stelen waren.

Voor de diefstal van de step kregen de drie beklaagden elk tien maanden effectieve celstraf. Voor de vele winkeldiefstallen kreeg Frederik L. daar nog eens veertien maanden effectief bovenop. (AFr)