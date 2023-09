Veertiger riskeert celstraf voor diefstal fietsen en auto: “Het regende, de auto was niet op slot en de sleutel lag er in. Dus reed ik weg”

Een 45-jarige man uit Hooglede riskeert 12 maanden cel voor de diefstal van een auto in Diksmuide en twee fietsen, waaronder die van zijn ex. Voor de autodiefstal gaf J.C. een opmerkelijke verklaring. “Het regende die dag en ik wou schuilen. De auto was niet op slot en ik zag die sleutel liggen. Dus reed ik er gewoon mee weg.”

Op 12 juni van dit jaar keerde slachtoffer A. terug van een reis aan het station van Diksmuide. Daar had ze haar Citroën Berlingo op 8 juni achtergelaten op de parking aan de achterkant van het gebouw. “Het was al een oudere wagen en alle sloten ervan waren defect”, zegt de procureur. “De deuren konden niet op slot maar ze liet de auto wel achter met de portieren dicht. Toen ze om 22 uur haar wagen ging zoeken bleek die verdwenen te zijn.”

Met gestolen auto in gracht

De vrouw ging onmiddellijk aangifte doen bij de politie in Diksmuide die via de ANPR-camera’s op speurtocht ging. Al gauw bleek dat de wagen op alle dagen min of meer in de buurt was gebleven en gevolgd kon worden. “Het voertuig werd opgespoord en vanuit de politiezone Riho kwam er de melding dat de wagen betrokken was geraakt bij een dubbele aanrijding en bij het ongeval in de gracht was terecht gekomen”, vervolgde de procureur. “Uiteindelijk kon J.C. de dag nadien aangetroffen worden op een knalgele fiets in Kortemark. Hij werd onderschept en ook die fiets bleek gestolen te zijn. Bij het verdere onderzoek bleek de man dan ook nog eens in het bezit te zijn van een tweede gestolen fiets, die van zijn ex. Ik vraag voor alle feiten samen 12 maanden cel.”

Jammer, het regende

De ex van J.C. uit Hooglede vroeg een schadevergoeding van 250 euro voor de gestolen fiets, wat hij niet kon appreciëren. “Is die van goud misschien?” riposteerde hij. “Eerst gooit ze me buiten na een relatie van elf jaar en nu dit. Wat de auto betreft: ja, dat was een stommiteit. Maar ik was aan het station van Diksmuide en het regende. Jammer, ik wou schuilen. Die auto kon ik gewoon openen en eenmaal binnen zag ik de sleutel zitten. Dus reed ik ermee weg. Dat was het.” Omdat de man bovendien geen rijbewijs had, en dus ook verschillende verkeersinbreuken beging, wacht hem nog een staartje bij de politierechter. Vonnis op 26 september. (JH)