Veertiger plundert tientallen Colruyt- en OKay-filialen in onder meer Gistel en Beernem en ruilt buit voor drugs

Een 47-jarige Georgiër riskeert voor de Brugse rechtbank dertig maanden cel voor liefst 51 diefstallen in filialen van Colruyt en OKay in heel Vlaanderen. Paata J. ruilde de buitgemaakte scheermesjes, tandenborstelkoppen en inktpatronen in voor drugs.

Tussen juni en december vorig jaar ging Paata J. op strooptocht in filialen van OKay en Colruyt in onder meer Ichtegem, Oudenburg, Gistel, Koekelare, Zedelgem, Beernem, Landegem, Waregem en Dendermonde. Op 10 december werd de Georgiër geklist in Dendermonde waar hij met onbetaalde scheermesjes en kastanjes probeerde buiten te stappen. Naast deze poging kon hij gelinkt worden aan vijftig gelijkaardige diefstallen. Daarbij had hij het vooral gemunt op inktpatronen, scheermesjes en koppen van elektrische tandenborstels.

Naar eigen zeggen handelde Paat J. in opdracht van een Brusselaar bij wie hij zijn buit inruilde voor drugs. “Intussen is hij van zijn verslaving af”, pleitte advocate Jorn Verminck. “Hij wil door te werken de schade vergoeden en terugkeren naar zijn gezin in Georgië. Hopelijk kan zijn voorhechtenis volstaan als effectiever bestraffing.” De rechtbank doet uitspraak op 31 augustus. (AFr)