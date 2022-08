Veertiger na 23 veroordelingen opnieuw terecht voor diefstallenreeks: “Zou zelf onwel worden als iemand mijn woning binnendringt”

Zelfs zijn eigen huisarts in Wevelgem was niet veilig voor de grijpgrage handen van een 44-jarige man uit Wevelgem. Hij ging er in zijn dokterskabinet met ruim 6.000 euro cash geld en zijn dokterstas aan de haal. Voor die diefstal maar ook voor enkele andere in Deinze, Tielt, Waregem en Menen riskeert de Wevelgemnaar voor de correctionele rechtbank in Kortrijk een effectieve celstraf van 40 maanden en een boete. Hij liep al 23 veroordelingen op.

De inbraak bij de huisarts in Wevelgem was zowat het laatste wapenfeit waar Joeri V. zich aan bezondigde. Ondertussen verblijft hij in de cel en zal hij na zijn vrijlating niet meer naar Wevelgem maar naar zijn vriendin in Wervik terugkeren. In december 2021 kreeg hij van de rechter in Ieper nog de kans voorwaarden te volgen in plaats van 3 jaar de cel in te vliegen. Maar toen hij na 11 dagen en een epilepsie-aanval het afkickcentrum verliet, ging de openbare aanklager in beroep tegen die voorwaardelijke straf en belandde V. van de regen in de drop.

Hij herviel in zijn drugsverslaving en trok vooral in januari opnieuw op dievenpad. In Menen stal hij geld en juwelen uit een woning, in Deinze brak hij in een auto in en stal een duur fototoestel, in Ingelmunster verdwenen bij een inbraak geld, een beeldje en bankkaarten, in een drankenhandel pikte hij leeggoed,…

“Om zijn schulden en zijn drugsverslaving te kunnen betalen”, aldus de openbare aanklager. V. bekende maar vroeg toch nog eens op een voorwaardelijke straf met begeleidende voorwaarden te kunnen rekenen. “Omdat ik structuur nodig heb en mijn plaats in de maatschappij verdien”, klonk het. “Ik moet opnieuw kunnen werken, de slachtoffers terugbetalen, zoals ik vroeger al eens deed. Ik was aan de slag als dakwerker en flexi-jobber in de horeca. Het is nu of nooit om me volledig te herpakken. Aan de slachtoffers bied ik mijn excuses aan. Ik zou zelf onwel worden moest er iemand mijn woning binnendringen.” Vonnis op 13 september. (LSi)