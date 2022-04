In Oostende is donderdag een veertiger betrapt met een dure, gestolen, elektrische fiets. De fiets bleek in maart in de politiezone Westkust gestolen te zijn uit een kelder.

Op het appartement van de verdachte werden nog heel wat mogelijk gestolen goederen aangetroffen. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of het effectief om gestolen spullen gaat.