Veertiger al veroordeeld voor drugsverslaving, nu terecht voor diefstallen

Na een veroordeling voor zijn drugsinbreuken riskeert een 48-jarige man uit Kortrijk nog een celstraf van 5 maanden en een boete voor een reeks diefstallen. Hij pleegde die precies om zijn drugs te kunnen financieren. “Ik kroop ondertussen uit het dal en trok mijn lessen”, aldus de man.

Op 6 juni 2019 kon Bruno M. na verdachte handelingen opgepakt worden. In zijn rugzak stak een slijpschijf. Bij een huiszoeking vond de politie niet alleen drugs maar ook 5 gestolen fietsen en materialen die onder meer bij Euro Shop en AS Adventure gestolen bleken. Hij vloog 5 dagen in de cel maar mocht al snel opnieuw van de vrijheid genieten.

Hij gebruikte die tijd goed want ondertussen is hij van de drugs af, heeft hij een vaste job en laat hij zich begeleiden. Hij vroeg de rechter dan ook een voorwaardelijke celstraf of een werkstraf. “Ik liet zowel drugs als alcohol links liggen”, klonk het trots. Vonnis op 10 oktober. (LSi)