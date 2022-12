Veelpleger vraagt ‘allerlaatste’ kans maar moet nu 52 maanden gaan zitten

“Een allerlaatste kans vraag ik. Ik zal me nu 100% inzetten”, smeekte de 36-jarige T.V. de rechter bijna. Het mocht niet baten. De rechter was de fratsen van de veelpleger beu en legde hem voor tabaksdiefstallen nog eens 20 maanden op. In totaal moet hij nu 52 maanden gaan zitten.

De 36-jarige T.V. moet zich nu verantwoorden voor diefstal met geweld toen hij op 29 augustus de feiten pleegde in de Colruyt van Nieuwpoort. “Toen hij betrapt werd met 380 euro gestolen roltabak onder zijn kledij gaf hij de winkeldetective immers een stoot om te kunnen vluchten”, sprak de procureur. “Hij kon gevat worden en bij de fouille door de politie bleek dat hij ook cannabis en heroïne op zak had. Bovendien bleek uit camerabeelden dat de man eerder al in de winkel voor 390 euro tabak had gestolen. De man heeft een heroïneprobleem en misschien zou hij beter geholpen kunnen worden met een celstraf met uitstel om zijn problemen aan te pakken.”

Allerlaatste kans tevergeefs

De rechter dacht er het zijne van. “Dit is echt niet goed. Hoe vaak heb je al gezegd dat je spijt hebt? Dat is altijd van korte duur bij jou, want je houdt het nooit lang vol.” T.V. vond dat hij toch nog een kans verdiende. “De allerlaatste want nu zal ik me echt 100% inzetten om me te herpakken. Ook mijn ouders willen me nu helpen.”

De rechter bestudeerde het dossier en vond dat de man al kansen genoeg kreeg. Vlak voor de zomer werden eerdere straffen met uitstel immers al herroepen waardoor hij sowieso al 32 maanden naar de gevangenis moest. Voor de tabaksdiefstallen komt daar nu nog eens een effectieve celstraf van 20 maanden bovenop. Dat betekent dat T.V. nu in totaal al 52 maanden moet gaan brommen. (JH)