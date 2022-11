Veelpleger riskeert zware celstraf voor diefstal tabak in Colruyt

Een 36-jarige man riskeert een celstraf van 26 maanden omdat hij tweemaal aanzienlijke hoeveelheden tabak stal in de Colruyt van Nieuwpoort. Omdat veelpleger T.V. intussen al 32 maanden cel verzamelde riskeert hij voor lange tijd achter tralies te verdwijnen.

De 36-jarige T.V. moet zich nu verantwoorden voor diefstal met geweld toen hij op 29 augustus de feiten pleegde in de Colruyt van Nieuwpoort. “Toen hij betrapt werd met 380 euro gestolen roltabak onder zijn kledij gaf hij de winkeldetective immers een stoot om te kunnen vluchten”, sprak de procureur. “Hij kon gevat worden en bij de fouille door de politie bleek dat hij ook cannabis en heroïne op zak had. Bovendien bleek uit camerabeelden dat de man eerder al in de winkel voor 390 euro tabak had gestolen. De man heeft een heroïneprobleem en ik vraag 26 maanden cel, eventueel met uitstel zodat hij begeleid kan worden voor zijn problemen.” Zo niet dreigt T.V. lange tijd achter tralies te verdwijnen. Vlak voor de zomer werden eerdere straffen voor totaal 32 maanden cel immers herroepen: die moet de man al gaan uitzitten.

Allerlaatste kans

“We erkennen dat hij al een gevuld strafblad heeft maar we zien beterschap”, sprak zijn advocaat. “Hij heeft voor het eerst na twee jaar op de dool te zijn geweest weer contact met zijn ouders. Zij willen hem helpen en onderdak bieden. We vragen een milde straf.” De rechter dacht er het zijne van. “Dit is echt niet goed hé. Hoe vaak heb je al gezegd dat je spijt hebt? Dat is altijd van korte duur bij jou want je houdt het nooit lang vol.” T.V. vond dat hij toch nog een kans verdiende. “De allerlaatste want nu zal ik me echt 100% inzetten om me te herpakken.” Vonnis op 13 december. (JH)