Vechtende huwelijksgasten betalen dan toch hun openstaande rekening

Goed nieuws voor Jo Taveirne, zaakvoerder van Le Coq d’Harlembois in Harelbeke. Begin deze maand deelde hij op sociale media het verhaal over het catastrofale huwelijksfeest dat in zijn feestzaal had plaatsgevonden. Het pasgetrouwde koppel gaf een valse naam op, verdween met de noorderzon en ‘vergat’ daarbij hun openstaande rekening van 3.000 euro te betalen. Nu hebben ze die fout alsnog rechtgezet.

“Mijn Facebookpost heeft duidelijk effect gehad, want de familie heeft zelf contact met mij opgenomen”, laat Jo weten. “Ze hebben het openstaande bedrag vereffend, dus voor mij is alles in orde. Maar de traiteur en verhuurdienst hebben hun geld nog niet terug gezien, heb ik gehoord…”