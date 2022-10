Vandalisme aan wagens: raam ingeslagen en katalysator verwijderd

In politiezone Westkust werd zondag tweemaal vandalisme vastgesteld aan een wagen waarbij ook een diefstal gepleegd werd.

De eerste feiten werden zondagavond rond 18 uur vastgesteld in de Duinhoekstraat in De Panne. Een Fransman had zijn Renault Captur geparkeerd op een parking ter hoogte van een handelszaak. Bij zijn terugkomst stelde hij vast dat de achterruit quasi volledig verbrijzeld is. Er zijn momenteel geen vermoedens naar de dader toe.

In de Jozef Cardijnlaan in Nieuwpoort werd dan weer een bizarre diefstal vastgesteld van een onderdeel van een voertuig. Een vrouw stelde zondagochtend om 8.40 uur vast dat de katalysator van haar geparkeerde Toyota Auris verdwenen was. Ze had de wagen tussen vrijdagavond en zondagochtend gestald op de vrij toegankelijke oprit van haar eigen woning. Wanneer ze na het weekend de wagen wilde gebruiken stelde ze vast dat de katalysator verdwenen is. De politie Westkust kwam een pv opstellen.

Diefstallen van katalysatoren zijn de laatste jaren overal in opmars. De katalysator zorgt ervoor dat uitlaatgassen zoveel mogelijk geneutraliseerd worden vooraleer ze de uitlaat bereiken. Het stelen ervan is echter vrij eenvoudig en meestal in een paar minuten gebeurd. De katalysator wordt achter de uitlaat weggesneden en meegenomen. Het is de dieven vooral om de edelmetalen platina en palladium te doen in de katalysator. Op de markt brengt een exemplaar tussen de honderd en paar honderd euro op, afhankelijk van het model. Vooral katalysatoren van Toyota’s zijn populair. De kosten voor het herstel bij de garage ligt een pak hoger dan de prijs die de dieven ervoor krijgen.