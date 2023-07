Van lef gesproken: winkelier Steven (30) achtervolgt zelf dief en houdt hem in bedwang tot komst politie

Met een goeie dosis lef en moed, maar vastberaden om de zaak op te lossen. Dat is exact wat winkeluitbater Steven Pynaert (30) woensdagochtend deed in Koksijde. Hij herkende op straat plots de 33-jarige dief die dinsdagavond 400 euro uit de kassa van zijn kledingzaak Rufus had gestolen. “Ik heb die man 250 meter achtervolgd door voortuinen en opritten en op straat klem gehouden tot de komst van de politie”, zegt Steven. “Bang? Nee, de adrenaline nam het over.” De dief zal zich in snelrecht moeten verantwoorden.

Steven Pynaert baat samen met zijn vader Marc kledingzaak Rufus uit in de Zeelaan in Koksijde. De zaak bestaat al sinds 1991. Dinsdagavond merkten ze bij het tellen van de kassa op dat er 400 euro verdwenen was. Bij nazicht van de camerabeelden kwam de dief haarscherp in beeld.

Een man maakte van enkele seconden onoplettendheid gebruik om 400 euro uit de kassa te graaien en te vluchten. Alle briefjes van 20 euro waren verdwenen. Verbolgen over de schaamteloosheid van de dief besliste Steven om de beelden van de man online te plaatsen.

Gevlucht

Woensdagochtend werd de dief plots op zijn fiets opgemerkt in Koksijde. “Ik kreeg een berichtje over waar hij reed en ging ter plaatse”, doet Steven het verhaal. “Met de politie reed ik rond, maar we merkten hem niet meteen opnieuw op. Daarop besloot ik mijn auto even aan de kant te plaatsen en wat te wachten.”

Plots merkte Steven hem weer op. “Daarop spurtte ik naar hem toe, klemde hem op zijn fiets en sprak hem aan. Maar hij liet zich niet doen en vluchtte weg.”

Achtervolging

Steven ging de dief achterna. “Ongeveer 250 meter lang ben ik hem achtervolgd door voortuinen, opritten en struiken. Hij gooide zelfs een wasdraad in mijn gezicht om me af te schudden, maar gelukkig heb ik een goeie conditie. Uiteindelijk kon ik hem vastgrijpen en op de grond brengen.”

“Daar bleef ik bovenop hem zitten tot de politie aankwam. Hij schold me in het Frans wel nog uit, bedreigde me ook en probeerde zich vrij te worstelen maar gelukkig deelde hij geen slagen uit. Of ik bang was? De adrenaline nam het volledig over, denk ik” (lacht).

Snelrecht

De intussen aangekomen politie boeide de dief en identificeerde hem als een 33-jarige Macedoniër. Hij zou nog maar enkele weken in Koksijde verblijven en zou eerder al gepoogd hebben om diefstallen te plegen bij handelaars.

“Op dit moment wordt de 33-jarige man van Macedonische afkomst enkel verdacht van de diefstal bij de handelaar in Koksijde”, zegt Patty ’T Jonck van het parket van Veurne. “De man werd vrijgelaten en zal zich in snelrecht bij de rechter moeten verantwoorden.”

Geld terug

Dat de man terug vrij is, deert Steven weinig. “Ik hoop vooral dat hij zijn lesje leerde en dat andere handelaars nu gewaarschuwd zijn voor hem. Hij heeft de feiten trouwens bekend en gaf het gestolen geld terug. Het was wel iets minder dan 400 euro. Vermoedelijk kocht hij er nog iets van eten mee, maar goed. We zijn veel tijd verloren met de zaak, maar het is opgelost”, besluit Steven. (JH)