Vader, moeder en meisjes stelen samen tal van goederen in winkel in De Panne

In een winkel in de Zeelaan in De Panne hebben een vader, moeder en twee kleine meisjes dinsdagmiddag samen tal van goederen gestolen. Ook in de mouwen van de kinderen werden gestolen spullen gevonden.

Rond 12.10 uur wandelde het gezin de winkel binnen in de Zeelaan in De Panne. Het ging om een gezin bestaande uit een vader, moeder en twee meisjes van ongeveer 7 en 10 jaar oud. Aanvankelijk keken ze wat rond in de winkel waarna de moeder naar de kassa ging en een screenprotector aanbood en een GSM-hoes, om die te betalen.

Ze vroeg ook aan de uitbater om de screenprotector op haar GSM te plaatsen. Terwijl de uitbater dit deed keek de vrouw samen met de andere gezinsleden nog rond in de winkel. Het viel de uitbater op dat ze het meest interesse toonden in wat aan de kassa lag.

Ontsnapt

Plots merkte de uitbater een gestolen goed op in de mouw van één van de dochters. Hij nam dit terug en kon ook nog een ander product nemen. Daarop verliet het gezin de winkel. Achteraf merkte de uitbater op dat er een tien oortjes, een USB-adapter en een set draadloze oortjes verdwenen zijn die op de toonbank lagen.

Wanneer hij de camerabeelden bekijkt, ziet hij hoe de goederen weggenomen werden. De politie kwam ter plaatse maar het gezin bleek al weg te zijn.

(JH)