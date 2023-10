Uitkerkse moet drankverslaving aanpakken na resem fietsdiefstallen, vriend gaat vrijuit

Een 45-jarige vrouw uit Uitkerke heeft voor de Brugse strafrechtbank twaalf maanden voorwaardelijke celstraf gekregen voor drie fietsdiefstallen. Ze moet onder meer haar drankprobleem aanpakken. Haar partner stond mee terecht, maar werd vrijgesproken.

Op 5 februari ging Wendy V. in Knokke-Heist aan de haal met een elektrische fiets. Goed twee weken later deed ze hetzelfde in Blankenberge en gaf ze de eigenaar een duw. Eind februari stal V. ook nog een fiets in Brugge. Volgens het openbaar ministerie tonen camerabeelden aan dat haar vriend Karim H. (45) bij elke diefstal op de uitkijk stond.

Wendy V., die in oktober vorig jaar al acht maanden cel kreeg voor winkeldiefstallen, gaf de fietsdiefstallen toe. “Vanuit Uitkerke is het te voet veel te ver om naar de winkel in Blankenberge te gaan”, was haar opmerkelijke uitleg. De vrouw ontkende evenwel met klem dat bij een van de feiten geweld had gebruikt en de rechter achtte dat aspect inderdaad niet bewezen.

Karim H. riskeerde acht maanden cel maar drong met succes aan op de vrijspraak. “Hij heeft mevrouw op geen enkele manier geholpen”, pleitte meester Ellen Eneman. V. en H. kampen allebei met een hardnekkig drankprobleem. Maar volgens H. is er beterschap in zicht. “Vroeger dronk ik 24 halve liters bier per dag, nu nog maar acht”, stelde hij. (AFr)