Uitbaters brasserie De Barkentijn in Oostduinkerke zetten beelden van diefstal online

De eigenaars en klanten van brasserie De Barkentijn in Oostduinkerke zijn verbolgen. Een jong koppeltje stal vrijdag op slinkse wijze een tafellampje dat amper 12 euro kost. De zaakvoerders zetten beelden van de diefstal online.

Tiffanie Coffyn (33) werkte eerder al in brasserie De Barkentijn op de Zeedijk in Oostduinkerke en nam op 1 januari 2020 de zaak over met haar vriend Joren Lems (32). Ondanks de moeilijke tijden – corona brak immers korte tijd later uit – ging het koppel met veel ambities van start. “We doen ons best om er iets moois van te maken”, zegt Tiffanie. “En we investeren in onze zaak. Zo hebben we alles heringericht en de toiletten volledig vernieuwd. Maar in deze coronatijden blijft het hard knokken. Daarom treft elke diefstal ons sowieso.”

De recentste diefstal dateert van vrijdagmiddag. Joren en Tiffanie waren er zo van verbouwereerd dat ze de beelden op hun Facebookpagina zetten. “Niet om een heksenjacht te creëren of hen per se terug te vinden, wel om hen en bezoekers iets duidelijk te maken”, zeggen ze. “Dat koppel had hier iets gedronken en bekeek ons tafellampje. Op iedere tafel staat zo eentje. Het zijn oplaadbare lampen die je in veel kleuren kan instellen en effecten kunnen hebben. Je zag hoe de man rondkeek, plots het lampje onder tafel stak en in de handtas van de vrouw kieperde. Daarna vertrokken ze. Het was duidelijk te zien op de camerabeelden. We vinden dit echt respectloos. Zo’n lampje kost 12 euro, maar je moet het in een set van 10 kopen. Zonder oplader is dat koppeltje helemaal niets met het lampje. Wij mankeren nu wel zo’n tafellampje en kochten intussen een nieuwe set van 10 aan. Dat is weer een verlies van 120 euro. Het gaat ons niet zozeer om het geld, maar wel om het principe.”

Al eerdere diefstallen

Het is immers niet de eerste keer dat er een diefstal werd gepleegd in de zaak van het jonge koppel. “Toen we onze zaak hebben heringericht, vernieuwden we ook onze toiletten en daar hebben we industriële lampen gehangen. Deze zomer hebben we vastgesteld dat mensen al twee van die lampen hebben losgedraaid en meegenomen. Er verdwenen ook al bloemen en klein decoratiemateriaal. Van collega’s op de Zeedijk horen we dezelfde verhalen. Het is gewoon niet leuk. Het zijn voor ons al moeilijke tijden en wij doen hard ons best om het onze klanten zo aangenaam mogelijk te maken. Wie zo’n diefstallen pleegt, heeft gewoon geen respect voor ons. Gelukkig krijgen we veel steun van onze vaste klanten die ons een hart onder de riem steken”, besluit het koppel. (JH)