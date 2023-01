Uitbater van Bellegems Friethuisje is diefstallen beu en plaatst video van diefstal op Facebook

Op de Facebookpagina van Het Bellegems Friethuisje (Kortrijk) staat een video waarop te zien is hoe een oudere dame een kerstdecoratiestuk steelt. Uitbater Patrick Huyse hoopt daarmee de vrouw te kunnen identificeren en aan te sporen om de decoratie zelf terug te brengen.

“Het gebeurt veel vaker dan je denkt, we hebben hier al talloze diefstallen meegemaakt”, aldus Patrick. “Al bijna elke keer werd de dief door iemand anders geïdentificeerd, ofwel door de politie ofwel door andere klanten, waardoor we de dader persoonlijk konden contacteren. Meestal worden de gestolen spullen dan gewoon teruggebracht en hoef ik geen klacht in te dienen.” (lees verder onder de video)

“Ook nu werd de dievegge in kwestie herkend, door de uitbater van de Delhaize in Bellegem. Zij hebben namelijk ook videobeelden van haar terwijl ze een diefstal aan het plegen is… Jammer genoeg weet voorlopig niemand wie ze precies is. Als dat zo blijft, zal ik toch genoodzaakt zijn om klacht in te dienen.”

Plaag

De feiten dateren van 29 december, maar Patrick besloot pas afgelopen weekend om de beelden online te zetten. “Eigenlijk ook een beetje om een statement te maken. Ik ben het echt beu dat mensen denken dat dit zomaar kan. Onlangs is er zelfs iemand met een lampadaire vandoor gegaan, kun je je dat nu inbeelden? Ik wou aantonen dat er wel degelijk overal camera’s hangen, elke diefstal wordt dus gefilmd”, klinkt het gefrustreerd.