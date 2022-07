Uitbater fietsen Haverbeke in Ingelmunster ziet live vanuit Oostenrijk hoe dieven zijn winkel leegroven

In de nacht van 28 op 29 juli werd bij fietsen Haverbeke in Ingelmunster voor 30.000 euro aan materiaal gestolen. Uitbater Niels Haverbeke (33) was net op reis met zijn gezin in Oostenrijk toen hij het alarm binnenkreeg. “Normaal waren we nog in vakantie tot 8 augustus maar we hebben meteen onze koffers gepakt en zijn naar huis gereden”, zegt Niels.

“Rond 3.10 uur ’s nachts werd ik wakker van het alarm”, begint Niels. “Dat komt binnen via een app op de telefoon. Ik kan de camerabeelden van de winkel van op afstand volgen en kon dus live van in Oostenrijk volgen hoe de dieven met vier dure racefietsen aan de haal gingen.”

“Die kosten om en bij de 7.500 euro elk. We zijn ’s nachts meteen uitgecheckt uit het hotel en ik ben met mijn vrouw en dochtertje naar huis gereden. Slapen ging toch niet meer.”

Professioneel

“Intussen heb ik de camerabeelden van in en rond de winkel wat uitgebreider bekeken en de dieven zijn erg professioneel te werk gegaan. Het waren twee mannen met handschoenen en bivakmuts en een van hen is een echte acrobaat. Hij is via de regenpijp op het dak geklommen en heeft een gat gemaakt in een plastic dakraam.”

“Zodra de eerste inbreker de grond raakte, ging het alarm af en vanaf dan gingen hij en zijn kompaan razendsnel te werk. De acrobaat opende van binnenuit de deur de tweede inbreker die buiten stond te wachten en op minder dan tien minuten waren ze weg met vier fietsen.”

De inbrekers zijn niet herkenbaar op de beelden. © RV

“De politie reageerde heel snel op het automatische alarm maar ze hebben de dieven op vier minuten na gemist. In de struiken rond de winkel vonden we hun inbrekersmateriaal: een koevoet, schroevendraaiers, messen, …”

Weinig hoop

“De manier waarop ze te werk gingen doet vermoeden dat ze waarschijnlijk eens op verkenning geweest zijn maar ik kan me geen verdachte klanten herinneren. Als het druk is dan kan ik ook niet alles zien. Het doet wel raar om te weten dat ze hier binnen geweest zijn, dat vind ik eigenlijk nog erger dan de materiële schade.”

“Daarom ben ik eigenlijk blij dat we niet thuis waren, we wonen naast de winkel. Al is het wel jammer dat we onze reis moesten onderbreken natuurlijk. Normaalgezien bleven we nog twee dagen in Oostenrijk en we hadden daarna nog een uitstapje naar Nederland gepland.”

“Nu moeten we hier blijven om alles te regelen met de politie en de verzekering al heb ik weinig hoop dat ik mijn fietsen ooit nog terug zie.”

