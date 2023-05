Twintigtal tweedehandsfietsen gestolen uit gewezen depot van groendienst in Wervik

In het gewezen depot van de stedelijke groendienst langs de Menensesteenweg in Wervik zijn een twintigtal tweedehandsfietsen gestolen. Het gaat allemaal om giften voor de vzw Collect4People Menen die zich inzet voor de minderbedeelden. Burgemeester Youro Casier (Vooruit) bevestigt de feiten. “Dat is een heel spijtige zaak, die ten gronde onderzocht zal worden”, aldus de voorzitter.

Arnaud Brévière van de vzw collect4people Menen wenst geen commentaar te geven. De vzw zamelt fietsen in voor groot en klein en zet ze op punt om nadien te verdelen via het OCMW van Wervik. Dat gebeurt meestal in buurthuis De Kier in de Gosserieslaan. Op hun Facebookpagina postte de vzw twee grote fietsschenkingen, waarvan twintig fietsen van de politie van Wervik. Het gaat om gevonden fietsen die niet opgehaald werden na een ‘bewaringstijd’.

Geen fietsverdeling door diefstal

Volgens de informatie op dezelfde Facebookpagina kreeg de vzw ook elf fietsen van de uitbater van Room 44, een escaperoomcentrum in Meise. Door de diefstal kan de volgende fietsverdeling niet doorgaan.

Het gewezen depot van de groendienst wordt nu gebruikt voor de stockage van allerlei materiaal van zowel de groendienst als de technische dienst. Er hangen geen camera’s.

Volgens onze informatie zou de automatische toegangspoort al lang stuk zijn geweest. Nu niet meer, stelden we vast na een plaatsbezoek. De tweede toegangspoort is dicht met een ketting. (EDB)