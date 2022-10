Twintigers riskeren tot 25 maanden cel voor brutale portefeuillediefstal in Knokke

Zes twintigers uit Waals-Brabant moeten zich voor de strafrechter in Brugge verantwoorden voor een gewelddadige diefstal in Knokke. De aanstoker riskeert 25 maanden cel.

In de nacht van 3 op 4 september 2020 benaderde het slachtoffer in de Lippenslaan in Knokke een groepje van zes jongeren. Hij vroeg hen de weg naar een frituur waarop Jordan A. (24) zijn portefeuille probeerde te stelen. Het slachtoffer ging lopen maar werd even verderop door A. tegen de grond gewerkt. Vervolgens begon A. hem samen met een kompaan te schoppen en te slaan. De kompaan maakte uiteindelijk de portefeuille buit. Volgens het OM stonden de vier anderen wat verderop toe te kijken.

Zwaar strafblad

Voor Jordan A. vroeg de procureur 25 maanden celstraf. Hij verwees daarbij naar diens zware strafblad. De man zit momenteel vier jaar cel uit in de gevangenis van Verviers. Tijdens het proces gaf hij de feiten toe. “Het spijt mij dat mijn vrienden door mij hier terechtstaan”, zei hij. “Ik wil mijn verantwoordelijkheid nemen.”

Kompaan

Op basis van camerabeelden besloot het gerecht dat A. tijdens de feiten werd bijgestaan door een man uit Ottiginies. De procureur vroeg 180 uur werkstraf, maar tijdens de pleidooien werd duidelijk dat de jongeman twee minuten vóór de diefstal al vertrokken was. Uiteindelijk gaf Fael I. (24) toe dat híj de kompaan was. Hij verklaarde zich akkoord met de gevraagde werkstraf, maar zijn advocate drong aan op de opschorting. “Hij liet zich meeslepen door de hoofdbeklaagde”, pleitte ze.

Voor de vier anderen vroeg de procureur toepassing van de strafwet. Zelf vroegen ze de vrijspraak. De uitspraak volgt op 24 november. (AFr)