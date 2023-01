Twintiger valt in slaap tijdens inbraak in kledingzaak in station Brugge

Een 22-jarige Tunesiër riskeert voor de Brugse strafrechtbank een jaar celstraf met uitstel voor een inbraak in een kledingwinkel in het station van Brugge. De politie had bijzonder weinig moeite om de man te klissen.

Op 6 december vorig jaar werd de Brugse politie in het holst van de nacht opgeroepen voor een inbraak bij Clothes Company in het station van Brugge. Toen ze arriveerden, konden de agenten hun ogen niet geloven. In de winkel lag dader Atef S. (22) te slapen op een hoopje kledij. De Tunesiër probeerde die nacht 195 euro cash geld en een sjaal te stelen, maar ver raakte hij dus niet. “Wellicht was de beklaagde moe van de inspanning”, sneerde procureur Jochen van Aalst.

Zwaar onder invloed

Verder onderzoek wees uit dat S. eerder die nacht ook al had proberen inbreken in een nabijgelegen Texaco-tankstation. Volgens zijn advocaat was de Tunesiër op het moment van de feiten zwaar onder invloed van alcohol. “Hij had moeite om zich alles te herinneren”, pleitte meester Jorn Verminck. “Na de feiten werd hij naar een gesloten centrum voor illegalen overgebracht en intussen is hij per vliegtuig teruggestuurd naar Tunesië.” De rechtbank doet uitspraak op 17 februari. (AFr)