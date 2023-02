Twintiger uit Bredene krijgt jaar cel voor inbraken in petanqueclub, hotels en school

Een 21-jarige Bredenaar heeft voor de Brugse rechtbank een jaar celstraf met uitstel gekregen voor een reeks inbraken. T.B. viseerde onder meer hotels en de kantine van een petanqueclub.

Op 28 december 2019 ging T.B. in de lobby van het Ibis-hotel in Blankenberge met 385 euro uit de kassa aan de haal. Dankzij camerabeelden had de politie hem snel te pakken. Onderzoek bracht nog meer feiten aan het licht. Zo ging drong B. tot twee keer toe het lokaal van de Brugse Petanqueclub binnen. Hij stak er samen met een minderjarige een gordijn in brand en maakte er enkele flessen wijn soldaat.

Kluis en geldkoffertje

Ook de basisschool Paalbos in Assebroek kreeg een bezoekje van de twintiger. Daar ging hij aan de haal met een kluis met 750 euro en een geldkoffertje. Hij richtte ook heel wat schade aan. Samen met een minderjarige drong hij op 18 januari 2020 een Oostkampse villa binnen en ontvreemdde er onder meer twee handvuurwapens. Die werden achter teruggevonden in de tuin. Ook de kassa van de “honesty bar” van jeugdherberg Hostel 28 in Brugge moest eraan geloven. T.B. haalde er 450 euro uit.

Inbraken op camping

De jongeman liep eerder al vijftien maanden voorwaardelijk op voor vier inbraken op camping Costa in Bredene. Die voorwaarden dreigen nu ingetrokken te worden. In het huidige dossier vroeg advocaat Didier Scheldeman om rekening te houden met dit vonnis en geen bijkomende straf meer op te leggen. (AFr)