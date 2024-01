Twintiger steelt AirPods tiener (13) in Brugs station en riskeert vijftien maanden cel: “Mijn zoon was bang om nog naar school te gaan”

Een 21-jarige Bruggeling riskeert vijftien maanden cel voor diefstal, oplichting informaticabedrog, verboden wapendracht en witwas. Angelo H. beroofde onder meer een 13-jarige jongen van zijn airpods. De twintiger werd eerder al veroordeeld voor een brutale overval op een tiener.

Op 4 mei 2022 kwam in het Brugse station een groep jongeren rond een 13-jarige jongen staan. Het slachtoffer moest zijn AirPods afgeven en werd een tweetal weken later ook nog eens bedreigd. “Als ik je nog eens zie, steek ik een mes in je rug”, siste een onbekende, die naar eigen zeggen in opdracht handelde van beklaagde A.H. (21).

De moeder van het slachtoffer stelde zich dinsdag burgerlijke partij. “Mijn zoon was een hele tijd bang om naar school te gaan”, zuchtte ze. “Hij durfde immers niet meer in het station te komen.” Dankzij een app op zijn smartphone konden de AirPods gerecupereerd worden bij de beklaagde.

Boksbeugel

Naast de diefstal in het station staat A.H. ook terecht voor informaticabedrog. Hij zou twee keer geld hebben afgehaald met een gestolen bankkaart. Voorts moest hij zich verantwoorden voor verboden wapenbezit, oplichting en het ter beschikking stellen van zijn bankkaart aan een phishingbende. Ten slotte zou hij ook nog de wagen van zijn zus hebben proberen te stelen.

Procureur Fauve Nowé vroeg vijftien maanden cel en verwees naar het beladen strafregister van A.H., die in mei vorig jaar nog dertig maanden voorwaardelijke celstraf kreeg voor een brutale overval op een tiener in het Veltembos in Brugge. Het 14-jarige slachtoffer werd zwaar vernederd en met een boksbeugel bewerkt.

Money mule

De verdediging vroeg nog een laatste kans voor A.H., die de oplichting, zijn rol als money mule en deels ook het informaticabedrog betwistte. “Mijn cliënt kwam op 16 mei 2023 vrij na vier maanden gevangenis”, pleitte meester Amber Lumbeekc. “Sindsdien gaf hij een wending aan zijn leven. Hij werd vader en gebruikt ook geen drugs meer.”

Meester Lumbeeck verwees naar de moeilijke jeugd van haar cliënt. “Op zijn negende begon hij cannabis te roken en op zijn veertiende kwam daar ook cocaïne bij. Hij belandde op straat en kwam in contact met foute vrienden.” Voor de poging tot diefstal van de wagen vroeg de verdediging de vrijspraak. “Mijn cliënt verkeerde toen in een psychotische toestand en was ontoerekeningsvatbaar”, klonk het.

A.H. kreeg het laatste woord. Daarin ontkende hij nog dat hij iets te maken had met de bedreiging van het 13-jarige slachtoffer. De Brugse rechtbank doet uitspraak op 13 februari. (AFr)