Twintiger die Zeebrugse haven binnendrong maakt misbaar na nieuwe veroordeling: “Al tweeënhalve week niet lekker gegeten in gevangenis”

Een Marokkaanse twintiger heeft voor de Brugse rechtbank acht maanden cel gekregen voor winkeldiefstal en het binnendringen van de Zeebrugse haven.

Op 8 augustus betrapten enkele veiligheidsagenten Kamal A. (25) toen hij de Zeebrugse haven probeerde binnen te dringen. A. begon hierop de agenten te bedreigen door met de vinger een snijbeweging over de keel te maken. De toegesnelde politie kreeg dezelfde behandeling en bij een eerdere arrestatie had hij al eens iets gelijkaardigs gedaan.

A. werd via de snelrechtprocedure voor de rechtbank gedaagd en kreeg begin oktober vier maanden cel. Maar nog voor de start van dat proces werd hij op 20 augustus opnieuw betrapt in de Zeebrugse haven, deze keer aan boord van een schip. Onderzoek wees uit dat hij op 24 juli ook al een diefstal had gepleegd in een Blankenbergse supermarkt. Hij stal toen sardines, quinoa en een fles wijn

Voor de feiten van 20 augustus en 24 juli kreeg Kamal A. woensdag nog eens acht maanden cel. Dat was duidelijk niet naar zijn zin. “Ik heb in de gevangenis al tweeënhalve week niet lekker gegeten”, foeterde hij. “Deze straf is te zwaar voor wat ik deed. Dit is geen gerechtigheid. Fuck money!” (AFr)