Twintiger aangehouden op verdenking van mededaderschap aan poging tot moord na winkeldiefstal in Oostende

Afgelopen weekend kon de politie twee personen vatten die verdacht worden van winkeldiefstal. Eén van hen werd ook gezocht in een ander dossier. De twintiger werd ondertussen door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mededaderschap aan poging tot moord en op verdenking van verboden wapendracht.

Zaterdag, kort na 13 uur, sloegen medewerkers van een kledingzaak in de Kapellestraat alarm. Twee personen hadden namelijk het etiket van een kledingstuk afgetrokken, werden betrapt door een medewerker en sloegen op de vlucht. De politie kwam ter plaatse om de eerste vaststellingen te verrichten.

Kort nadien merkte de dispatching van de politie via de live camerabeelden twee personen op die aan de beschrijving voldeden en net een andere kledingzaak binnenstapten in de Jozef II-straat. Een patrouille ging erop af. Op het moment dat de politie ter plekke was, trachtte het duo ook hier toe te slaan. Beide personen werden opgepakt en hadden ook de buit bij van nog een ander feit eerder op de dag in een drogisterij, ook in de Kapellestraat.

Steekpartij

Eén van de verdachten (34) wordt ter beschikking gesteld van de dienst Vreemdelingenzaken. De tweede verdachte (29) werd gezocht als mogelijke betrokkene in een ander dossier, namelijk de steekpartij van 31 mei 2023 in de Torhoutsesteenweg. De twintiger werd ondertussen door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van mededaderschap aan poging tot moord en op verdenking van verboden wapendracht.