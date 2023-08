Twintig maanden cel voor vijftien diefstallen waaronder auto en fiets van grootmoeder

Een 27-jarige man uit Kuurne moet twintig maanden de cel in. Hij was al geen onbekende voor het gerecht en is opnieuw schuldig bevonden aan een reeks van wel vijftien diefstallen. Hij stal onder meer een auto en liet die met draaiende motor achter op een kruispunt.

De eigenaar van de wagen werd in de nacht van 21 november vorig jaar wakker gebeld door de politie. Ze hadden zijn wagen ongesloten en met draaiende motor teruggevonden in Roeselare. G.C. (27) bleek die eerder die nacht gestolen te hebben vanop de oprit. “Hij ging er wellicht even mee joyriden en ontvreemdde ook een tankkaart en een zonnebril uit de auto”, zei de advocaat van de eigenaar op het proces.

Fiets grootmoeder

Voorts pleegde G.C. ook auto-inbraken, stal drank en kledij uit winkels en ging hij aan de haal met enkele fietsen, waaronder die van zijn eigen grootmoeder. Een diefstal van een Xbox uit een appartement zou hij samen met een kompaan gepleegd hebben. Op het proces ontkende die echter alle betrokkenheid en de rechter sprak hem vrij. De tweede man beweerde overigens dat G.C. ook bij hem had ingebroken en stelde zich burgerlijke partij voor 250 euro. Dat verklaarde de rechter ongegrond. Aan zijn andere slachtoffers moet C. 826 euro terugbetalen en naast de celstraf krijgt hij ook 800 euro boete.