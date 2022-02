Tweede Poolse Mercedesdief 10 maanden na arrestatie in Duitsland terecht

Tien maanden nadat hij in Duitsland gearresteerd kon worden, moest een 46-jarige Pool uit Tielt zich voor de rechtbank in Kortrijk verantwoorden voor zijn betrokkenheid bij de diefstal van vier exclusieve Mercedessen bij garages in Brugge, Dendermonde en Kuurne. Zijn vriendin kreeg in april 2021 al 14 maanden cel voor haar rol.

Tussen 9 juli en 5 augustus 2020 verdwenen bij garage Deboo in Brugge, garage Desmedt in Dendermonde en Arvaro Automotive in Kuurne vier Mercedessen. Telkens bleken de dieven er met een eigen sleutel, die wellicht de frequentie van de oorspronkelijke afstandsbediening had gekopieerd, in geslaagd met de auto’s vandoor te gaan. Een Mercedes E200 Break in Brugge, een Mercedes CLA in Dendermonde en een Mercedes CLA45 AMG en C63 AMG in Kuurne.

Startcodes voor auto’s

Onderzoek maakte duidelijk dat de daders telkens in de dagen die aan de diefstallen vooraf gingen, een voorverkenning uitvoerden. Pawel M. (46) bracht met Karolina S. een bezoekje aan de getroffen autohandelaars. Ze deden zich voor als geïnteresseerde kopers. Wellicht konden ze op die momenten de startcode van de voertuigen ontrafelen. Zo konden ze later met één druk op hun eigen afstandsbediening met de wagens wegrijden.

Op 31 juli 2020 kon de gestolen Mercedes uit Dendermonde in het Nederlandse Roermond teruggevonden worden. Een jeton van een carwash in Helmond en de nummerplaat van een Fiat Punto met Nederlandse nummerplaat op de ANPR-camera’s in de buurt leidde naar Karolina S. uit Helmond. Zij is nog altijd voortvluchtig.

Andere camerabeelden van gehuurde voertuigen brachten Pawel M. uit Tielt en zijn vriendin Anna L. (42) in nauwe schoentjes. Zij huurden de voertuigen om naar en van de garages te rijden. De gestolen voertuigen verdwenen wellicht één voor één naar Nederland.

Schuld van cocaïne

In april 2021 liep Anna L. al een veroordeling op, na een arrestatie op 21 augustus 2020 op de luchthaven van Zaventem. Ze kreeg 14 maanden cel maar mocht na 8 maanden voorhechtenis de cel verlaten. Toen was ook Pawel M. al in de handen van de politie in Duitsland gevallen. Vooraleer hij uitgeleverd kon worden, moest hij ook daar eerst nog een celstraf uitzitten. Ook in Polen bouwde hij al een strafblad op. “Alles is de schuld van de cocaïne”, vertelde hij. “Ik schaam me enorm. Ik bied mijn excuses aan de slachtoffers aan. Kon ik de tijd maar terugdraaien. Ik wil na mijn vrijlating bewijzen dat ik een goede man ben.” Zijn advocaat vroeg de rechter een celstraf met probatievoorwaarden. “Zodat hij begeleid kan worden en definitief komaf kan maken met zijn drugsverslaving”, klonk het. Vonnis op 7 februari. (LSi)