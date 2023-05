Tweede inbraak in twee dagen tijd vastgesteld in zelfde straat in Torhout

In de Rozeveldstraat in Torhout werd woensdag een inbraak vastgesteld in een woning. Ook dinsdag werd in dezelfde straat een woninginbraak vastgesteld maar toen betrof het een leegstaand huis.

De tweede inbraak in de Rozeveldstraat in Torhout werd woensdagmiddag rond 13.45 uur ontdekt. Onbekenden hebben er ingebroken in een woning door de garagepoort te forceren en daarna in de garage een binnendeur open te breken. De woning werd volledig doorzocht, maar er is nog geen zicht op wat er precies gestolen werd. Het labo van de federale gerechtelijke politie kwam ter plaatse voor sporenonderzoek.

De politie Kouter is ook bezig met een inbraak dat dinsdag vastgesteld werd in dezelfde straat. Toen werd even na 10 uur een inbraak opgemerkt in een leegstaande woning. Dieven hadden er ingebroken door een raam aan de zijkant van de woning te forceren en zo binnen te dringen. Het ging echter om een leegstaand pand en dus kon er geen buit worden gemaakt. Mogelijk gaat het om dezelfde daders die op hetzelfde moment toesloegen maar werd de ene inbraak pas later opgemerkt. (JH)