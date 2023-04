Twee zadeldieven betrapt op camera bij paardenfokkerij in Harelbeke, maar ze vertrokken met lege handen: “We snappen er niets van”

Zondagnacht kreeg Kasari Stables, een paardenfokkerij en trainingsstal in Harelbeke, ongewenst bezoek over de vloer. Tussen 1 en 1.30 uur ‘s nachts zijn er twee mannen te zien op de camerabeelden die de stalgebouwen binnen gaan en met lege handen terug vertrekken. “Het is niet de eerste keer dat er in de buurt wordt ingebroken op zoek naar zadels. We wisten dat we vroeg of laat aan de beurt zouden komen”, vertelt eigenares Daphné Kindt.

Maandag 3 april startte voor Daphné Kindt (21), eigenares van paardenfokkerij en trainingsstal Kasari Stables in Harelbeke, met een koude douche. “Iedere ochtend bekijk ik de camerabeelden van op het domein. Die nacht ging ook het alarm een drietal keer af. Toen zagen we niet direct dat er iets mis was, want de dieven hadden zich toen verstopt en gewacht tot de kust terug veilig was. Maar ik wilde toch even controleren of alles wel zeker in orde was”, vertelt ze.

“De dieven hebben een van de camera’s geforceerd en weggedraaid, maar zijn met lege handen vertrokken”

“Je kon onmiddellijk zien dat een van de camera’s volledig weggedraaid was van de hoofdingang. Als we dan terugspoelden, zag je de dieven de camera forceren. We hebben onmiddellijk de politie gebeld. Eerst dachten we dat de twee dieven alleen buiten op het domein hadden rondgelopen, maar wat later zagen we ook duidelijk dat ze effectief zijn binnen geraakt. Er is niets geforceerd en uiteindelijk ook niets gestolen. Zonder de camera en het alarm zouden we het zelfs nooit hebben doorgehad dat hier iemand geweest was.”

Plaag van inbraken

De afgelopen maanden werd in West-Vlaanderen verschillende keren ingebroken in maneges en paardenstallen. Eind januari stalen dieven nog elf zadels ter waarde van 10.000 euro uit de stallen van de manege Gaverranch in Harelbeke. In Snaaskerke gingen dieven aan de haal met 40.000 euro aan materiaal uit de paardenstallen. Kort daarna kreeg North Sea Stables uit Oostduinkerke ongewenst bezoek en gingen de dieven aan de haal met 45.000 euro aan zadels. Begin maart viel het paardenpensioen Stal Oostenhem in Knokke-Heist ten prooi en werd er tot 30.000 euro aan zadels gestolen.

“Neem desnoods je zadel mee naar huis om het veilig op te bergen”

“De schrik zat er bij ons wel in. We wisten dat we vroeg of laat ook aan de beurt gingen komen”, gaat Daphné verder. Paardensport Vlaanderen riep begin maart ruiters en manege en pensioenuitbaters op tot waakzaamheid. “Dit is ongezien. Vroeger gebeurde er wel eens een diefstal, maar dat waren geïsoleerde gevallen. Nu lijkt er hier een gestructureerd verhaal achter te zitten. We raden iedereen aan om extra waakzaam te zijn. Neem desnoods je zadel mee naar huis”, zegt Lies Vlamynck uit Waregem, algemeen directeur van Paardensport Vlaanderen.

Extra op onze hoede

Daphné nam het advies van Paardensport Vlaanderen dan ook zeer ten harte. “Al vanaf de eerste diefstal eind januari in Harelbeke raden we aan de mensen aan om hun zadel mee te nemen naar huis. Als ze die hier laten liggen, is dat op eigen risico. Wij bewaren ook onze eigen zadels binnen in huis, want die kosten gemakkelijk zo’n 4 à 5.000 euro per stuk. Sowieso hebben we onze stallen en ons domein hier goed beveiligd.”

“We hebben geen idee waarom de dieven met lege handen vertrokken zijn en vijf zadels hebben laten liggen”

“De afgelopen maanden zagen we hier in de buurt een paar auto’s, waarvan de bestuurders zich heel verdacht gedroegen. Dat hebben we ook telkens gemeld aan de politie en onze bezorgdheid was duidelijk terecht.” Uiteindelijk zijn de dieven met lege handen van Kasari Stables vertrokken. “Die nacht lagen er nog een vijftal zadels. We hebben geen idee waarom ze die niet hebben meegenomen. Dat blijft het grootste vraagteken.”

Voorlopig is het niet duidelijk of de verschillende inbraken met elkaar verbonden zijn en wie er achter zit. Ook voor Kasari Stables wordt het verder afwachten wat de camerabeelden en het onderzoek naar de vingerafdrukken zal opleveren.