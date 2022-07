Twee winkeldieven betrapt die na komst politie gestolen producten betalen

De politie Westkust werd zaterdagmiddag in een half uur tijd tweemaal opgeroepen door personeel van een warenhuis nadat een winkeldief betrapt werd. Na komst van de politie betaalden de vrouwen alsnog de gestolen producten.

Eerst moest de politie ter plaatse gaan naar de Carrefour in de Strandlaan in Koksijde. Om 17.15 uur werd daar een 47-jarige vrouw uit Diksmuide betrapt nadat ze boodschappen deed in de winkel.

Zij bood een aantal voorwerpen aan ter betaling. Ze liet echter ook andere voorwerpen zoals eetwaren en schoonheidsproducten in de winkelkar liggen en legde enkele winkeltassen boven op de voorwerpen.

Dit werd opgemerkt door een winkeldetective waarna de politie verwittigd werd. De vrouw erkende de feiten en werkte mee. Ze betaalde alles.

Overgeven

Een half uur later moest de politie uitrukken naar een warenhuis in de Zeelaan in De Panne. Een 46-jarige vrouw uit Libramont-Chevigny die vergezeld was door een 28-jarige man uit dezelfde gemeente, betraden de winkel. Wanneer ze aan de kassa stond, deed ze opeens alsof ze moet overgeven.

De medewerker aan de kassa zei haar dat ze naar buiten moet lopen. Wanneer ze de kassa passeerde, zag een medewerker dat ze een aantal producten zoals bier en prosecco in haar winkelkar meehad die ze niet ter betaling had aangeboden. De vrouw betaalde de producten toen de politie ter plaatse was.

