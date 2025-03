Twee verdachten van winkeldiefstallen ter waarde van 3.700 euro in Bredene opgepakt

De politiezone Bredene/De Haan heeft twee verdachten opgepakt in een onderzoek naar een reeks winkeldiefstallen in Bredene.

In een winkel in Bredene merkte het personeel op dat in februari en maart heel wat diefstallen werden gepleegd. Er werd een nadeel vastgesteld van zo’n 3.700 euro, voornamelijk cosmetica en schoonheidsproducten. De politie van Bredene/De Haan werd ingeschakeld en op basis van een aantal elementen kwamen de onderzoekers een verdachte op het spoor. De verdachte werd geseind en werd op woensdag 5 maart door de wegpolitie in Brussel aangetroffen in het bezit van nog enkele van de gestolen goederen.

De verdachte werd overgedragen aan de politiezone Bredene/De Haan. Het gaat om een 50-jarige Belgische vrouw uit La Louvière. Het parket werd op de hoogte gebracht en vorderde de onderzoeksrechter.

De vrouw werd op vrijdag 7 maart voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge, op verdenking van diefstal en bendevorming. De onderzoeksrechter besliste de vrouw aan te houden. Ze verscheen dinsdag 11 maart voor de raadkamer, die de aanhouding bevestigde.

Een tweede verdachte, een 36-jarige Belgische vrouw, eveneens uit La Louvière, kon op dinsdag 11 maart in haar woonplaats opgepakt worden door de recherche van Bredene/De Haan. Zij werd vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter, die besliste haar aan te houden. Zij verschijnt vrijdag voor de raadkamer.

Het onderzoek wordt verdergezet door de recherche van de politie Bredene/De Haan, onder andere om na te gaan of de verdachten in aanmerking komt voor andere feiten.