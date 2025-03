Twee verdachten van winkeldiefstal opgepakt in Bredene

Twee verdachten van een winkeldiefstal werden op donderdag 27 februari opgepakt in Bredene. Het duo had in een supermarkt make-upproducten onder hun kleren verstopt en bood aan de kassa enkele kleinigheden aan die ze betaalden. Ze werden tegengehouden door een winkeldetective, die de politie verwittigde.

De politie Bredene/De Haan kwam ter plaatse en arresteerde de twee mannen. Uit het onderzoek bleek dat de verdachten voor bijna 300 euro aan goederen hadden buitgemaakt. Het gaat om twee mannen van Roemeense nationaliteit (31 en 38 jaar oud), die geen gekende woonplaats in België hebben. Het parket werd op de hoogte gebracht en vorderde de onderzoeksrechter.

Dinsdag voor raadkamer

Beide mannen werden intussen voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Brugge, op verdenking van diefstal en bendevorming. De onderzoeksrechter besliste om hen aan te houden. Ze verschijnen vandaag, dinsdag, voor de raadkamer.

Het onderzoek wordt verdergezet onder meer om na te gaan of de mannen in aanmerking komen voor andere feiten.