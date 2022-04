Twee tieners van 16 en 19 opgepakt in Koksijde na verijdelde inbraak in bestelwagen

Een patrouille van politiezone Westkust kon donderdagmiddag twee tieners arresteren die eerder hadden geprobeerd om in te breken in een bestelwagen.

Donderdag in de namiddag betrapte een man uit Koksijde twee jongemannen die probeerden om in zijn bestelwagen in de Hertlaan in Koksijde in te breken. Ze namen de vlucht. De alerte man alarmeerde onmiddellijk de politie.

Zonnebril en kleding

“Na een korte zoektocht troffen we het duo zeer snel aan in een winkel in de Zeelaan in Koksijde”, zegt Ine Deburchgraeve van politiezone Westkust. “Het gaat om twee mannen van 16 en 19 jaar oud die in het buitenland wonen. Ze hadden onder andere een gestolen zonnebril en kleding in hun bezit.”

“Bovendien hadden ze ook materiaal op zak om diefstallen te plegen. Vermoedelijk komen ze ook nog in aanmerking voor andere feiten. Het duo werd gearresteerd en overgebracht naar ons centraal politiehuis. Een mooi staaltje snel en efficiënt politiewerk.”

Het parket beslist verder wat er met de jongemannen zal gebeuren. (JH)