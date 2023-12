Twee Roemenen op heterdaad betrapt tijdens diefstal in supermarkt

Twee Roemenen worden binnenkort voorgeleid bij de onderzoeksrechter op verdenking van winkeldiefstallen. Het duo zit sinds donderdag in de cel nadat ze op heterdaad betrapt werden.

Twee Roemenen, geboren in 1990 en 1982, verblijven sinds donderdag in de gevangenis op verdenking van winkeldiefstallen. De dieven werden op heterdaad betrapt tijdens feiten bij Carrefour in Brugge. De agenten sloegen het duo in de boeien. Na speurwerk blijkt dat de Roemenen ook in aanmerking komen voor gelijkaardige feiten bij Ici Paris XL.