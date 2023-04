Twee Roemeense mannen opgepakt na winkeldiefstal

De politie Westkust moest zaterdag tweemaal tussenbeide komen voor winkeldiefstallen in Nieuwpoort. Telkens werd daarbij een Roemeense man betrapt die meegenomen werd naar het politiecommissariaat.

Een eerste keer moest de politie tussenbeide komen in de Colruyt in de Jozef Cardijnlaan in Nieuwpoort. Net voor de middag werd een 37-jarige Roemeense man betrapt op het stelen van een thermosfles. Hij had de thermosfles in zijn jaszak gestopt. Eénmaal voorbij de kassa werd hij hierover aangesproken. De man werd voor verdere afhandeling meegenomen naar het commissariaat. Rond 15 uur werd dan weer een andere winkeldiefstal gepleegd in de Albert I-Laan in Nieuwpoort.

Een 43-jarige Roemeense man bezocht samen met een kennis een warenhuis. Aan de kassa bood hij enkel een pakje sigaretten aan. De repen chocolade had hij in zijn jaszak gestopt bood hij niet aan werd door de medewerker betrapt. Ook deze man werd voor verdere afhandeling meegenomen naar het commissariaat. (JH)