Twee Polen terecht voor diefstal werkmateriaal op bouwwerven

Twee Polen uit Waregem riskeren 12 tot 15 maanden celstraf voor diefstallen van werkmateriaal op bouwwerven in Deerlijk, Zulte en Deinze.

Op 19 februari 2022 merkte een passant om 3.25 uur op dat iemand een bosmaaier in een voertuig aan het laden was. De man leek uit een woning in verbouwing te komen. De getuige vond dat verdacht en kon een foto van de Seat met buitenlandse nummerplaat maken. Uit de woning en een vlakbij gelegen tuinhuis bleek inderdaad werkmateriaal te zijn gestolen. De Seat bleek eigendom van Krzysztof F. (27) uit Desselgem (Waregem).

Een huiszoeking leverde gestolen spullen op. Ook bij kompaan Rafal G. (34) uit Waregem bleek dat het geval. Er bleek ook buit van een inbraak in werfcontainers in Zulte en een leegstaand pand in Deinze te liggen. Beide Poolse landgenoten vlogen zo’n vier maanden in de cel. F. bekende net als G. de diefstallen in Deerlijk, maar ontkende die in Zulte en Deinze. “Die kocht ik tweedehands op een standje aan een warenhuis”, verklaarde hij. Beiden vroegen de rechter geen bijkomende effectieve celstraf op te leggen. “Ik was chauffeur, maar wist niet dat het zo zou eindigen”, aldus nog Krzysztof F. Vonnis op 13 februari. (LSi)