Twee mannen die maandenlang muntstukken uit afvalcontainers stalen in Nieuwpoort aangehouden

De onderzoeksrechter in Veurne heeft een 27-jarige en 48-jarige man uit Nieuwpoort aangehouden die ervan verdacht worden maandenlang afvalcontainers open te breken om er muntstukken uit te stelen. Een van de twee werd ‘s nachts herkend door een politiepatrouille van Westkust.

De twee mannen zouden tussen maart van dit jaar en 15 september tientallen keren hebben toegeslagen in Nieuwpoort. “Wij kregen tientallen meldingen van inbraken in afvalcontainers”, zegt Hélène Ingels van Westkust. “Telkens ging het om onbekende daders die er in slaagden om de afvalcontainers open te breken en de muntstukken eruit te stelen. Het gaat om de afvalcontainers die zich op verschillende locaties in de stad bevinden.”

Arrestatie

Samen met de stadsdiensten van Nieuwpoort bracht Politiezone Westkust het onderzoek in stroomversnelling. “Tijdens de nachtelijke patrouille van 10 op 11 september zag ons politieteam een man wandelen op de markt van Nieuwpoort”, vervolgt Ingels. “Onze ploeg herkende de man in kwestie meteen. Toen de dag nadien opnieuw aangifte werd gedaan van nieuwe inbraken in afvalcontainers, was de puzzel snel gelegd en linkten we de man die onze inspecteurs hadden herkend aan de gepleegde feiten. In de nacht van 14 op 15 september sloegen de daders opnieuw toe. We voerden onmiddellijk een huiszoeking uit waarbij de twee verdachten werden gearresteerd. Het betreft een 48-jarige man en een 27-jarige man, beiden woonachtig in Nieuwpoort. Bij de huiszoeking werd een deel van de gestolen buit, 118 muntstukken van één euro, aangetroffen. Tijdens het verhoor hebben de mannen gedeeltelijke bekentenissen afgelegd.”

Het parket bracht beide mannen voor de onderzoeksrechter die hen liet aanhouden. Er wordt nu verder onderzoek gevoerd naar de feiten en of er medeplichtigen zijn. (JH)