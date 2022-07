Twee mannen breken in bij Brasserie Rhodesgoed

In de nacht van 14 op 15 juli kreeg Brasserie Rhodesgoed ongewenst bezoek van twee heren. Wellicht waren de twee op zoek naar geld.

In de nacht van 14 op 15 juli braken twee heren via een klein raam in bij Brasserie Rhodesgoed in Kachtem. Ze doorzochten rustig de zaak, wellicht op zoek naar geld. Een van beiden is enkele keren goed zichtbaar op de beveiligingscamera’s. De andere man die buiten op de uitkijk bleef is minder herkenbaar.

Beiden droegen een zwarte broek, zwarte jas met kap, een zwarte pet en handschoenen. Ze vulden een wasmand met voedingswaren, maar toen een auto de parking kwam opgereden lieten ze alles achter en vluchtten weg. (RV)